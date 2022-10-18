Haber: Nesrin Altuntaş

Michelin Guide tarafından bir yıldız ile ödüllendirilmiş aşçılardan Serkan Aksoy’u dün paylaşmıştık. Aksoy’dan sonra bu günde Michelin’den 2 yıldız almayı başaran Fatih Tutak’ı sizlerle paylaşmak istiyoruz. 14 yıl Uzakdoğu’da yaşadıktan sonra Türk mutfağını dünya devleri arasına sokmak için kolları sıvayan Tutak’ın geldiği noktada restoranı iki Michelin yıldızına değer görüldü. Böylece amacına ulaştı. Tutak “Türk mutfağı çağ atladı. Batı’ya özeneceğimize, kendi kültürümüze dönelim” diyor.

Kültür turizminin en önemli ayaklarından biri gastronomi. Bunun da en prestijli simgesi Michelin yıldızlı restoranlar. Artık bizim de dünya mutfağıyla yarışacak, gastronomi meraklılarını cezbedecek iki yıldızlı bir restoranımız var. Şef Fatih Tutak'ın yıllardır Türk mutfak kültürünü yansıttığı fine dining restoranı dünyanın en iyileri arasına girdi, iki yıldızla onurlandırıldı.

Şef Fatih Tutak, “Beklentimiz vardı tabii. Michelin Guide'ın Türkiye'ye gelmesiyle bu heyecan başladı. Çünkü Michelin'in aradığı her şey bizde var, o yüzden alırız diye düşünüyorduk. Ama tören günü yaklaşmaya başlayınca heyecanımız arttı. Ben her zaman ekibe, ‘En az iki yıldız almalıyız, bir yıldızı kabul etmiyorum’ dedim. Bir yıldız da alsak, yıldız yıldızdır elbette. Ve ilk defa olacaktı ama iki yıldız almam lazımdı! Sınava girersin de, ikilik çalışırsın ama bir alıp sınıfta kalmış gibi hissedersin ya... O yüzden ‘Beşlik çalışın’ dedim. Boşuna verilmedi yani yıldızlar çok uğraştık” dedi.

Fatih Tutak, ‘Bolu Mengen'de 15 yaşında yatılı okurken böyle bir şey hayal eder miydiniz?’ şeklindeki soruya, “Tabii ki. Her şey planlanmıştı. Çocukluğumdan beri yapacağımı biliyordum. Genetiğimde var bence. Annem çok iyi yemek yapardı. Çok da yaratıcı biriydi, farklı şeyler denerdi. Şöyle bir an var aklımda: Küçüğüm, okuldan gelmişim, mutfaktan kavrulmuş soğan kokusu geliyordu, onu karıştırmaya başladım ve büyülendim. O günden itibaren mutfaktan çıkmaz oldum. Şef olmaya karar verdim. Yaramaz bir çocuktum ama mutfakta durulurdum. Annemle mutfakta aramız çok iyiydi. Sizin başarılı olduğunuz şeylerde çocuk hafızanızın etkisi oluyor” ifadelerini kullandı.

MİCHELİN YILDIZI NE DEMEK?

Dünyanın en prestijli restoran seçkisi olan ve dünyaca ünlü şeflerin hayalini süsleyen yıldızların anlamları: 1 yıldız “Alanında çok iyi bir restoran” demek. 2 yıldız “Öyle mükemmel bir yemek ki kesinlikle rotanızı değiştirmenize değecek” anlamına gelirken, 3 yıldız “Fevkalade bir mutfak, özel bir yolculuğa değer” anlamını taşıyor.