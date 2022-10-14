Eczacılar Ankara yolunda

Haber: Nesrin Altuntaş

Arasında ilimizin de bulunduğu üç ilin Eczacı Odası Birliği üyeleri 16 Ekim Ankara'da yapılacak olan büyük eczacılar mitingine katılacak. Miting öncesinde açıklama yapan 20. Bölge Sakarya Eczacı Odası Başkanı Orhan Yontar, "Birinci basamak sağlık mensubu olarak. Eczacılar hak ettiği yerde olamıyorlar. Bazı siyasi irade tarafından dinlenmiyoruz. Şimdilik açığız siyasi iradenin en üst tepesinde olan Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyoruz. Eczaneler artık kendilerini idare edemiyor. Biz anlaşılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sakarya Eczacılar Odası Başkanı Orhan Yontar ''Bizler, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye'deki tüm eczacı odalarımız. 46 bini aşkın meslektaşımız, 80 bini aşkın eczane çalışanlarımız ve eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımızla birlikte, ülkemizin dört bir yanında, ilaç eczacılık hizmetlerinin sürdürülmesi, toplumun doğru, etkin ve güvenilir ilaca erişimi ve toplum sağlığının korunması için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bizler ülkemizin en ücra köşelerinde, köylerinde, mahallelerinde tek bir hastamız bile ilaçsız kalmasın diye eczacılık mesleğini yaşadığımız her türlü zorluğa rağmen onurlu bir şekilde sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.