Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube'de Ahmet Koçak güven tazeledi

Haber: Süleyman Kurt
Eğitim Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurula, Memur Sen Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ali Esen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Daire Başkanı Durmuş Ali Daldallı’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
- Başkanlığını Memur Sen Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ali Esen’in yaptığı kongede bir konuşma yapan Ahmet Koçak; “Rahmetli kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve 7 güzel arkadaşıyla kurduğu sendikamız bugün 450 bin üye sayısıyla Türkiye’nin ve Dünyanın en büyük sivil toplum örgütüdür. Bağlı olduğumuz konfederasyon Memur Sen, 1 Milyon 56 bin üyeyle Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Ne demişti kurucu genel başkanımız, ‘Kim demiş her şeyin bitişi ölüm. Destanlar yazılır mezarlarımızdan’ Evet bugün o güzel insanın mezarından destanlar yazılıyor ve yazılmaya devam edecek. Burada eski iki başkanım İsmail Yalçın ve Abdullah Yılmaz var. Eski üyelerimiz, arkadaşlarımız var. Biz yola çıktığımızda kiralık yerlerde, sobalı yerlerde zor şartlar altında mücadele ederek bugünlere geldik. İman varsa imkanda vardır diyen Milli Görüşün lideri rahmetli Erbakan’ın, bu sendikayı kurarken Akif İnan’a öğüt ettiği gibi, ‘sadece emek ve ekmek değil, ülkenin özgürlük, ümmetin özgürlük mücadelesini veren bir sivil toplum örgütüyüz. Bugüne kadar yaptıklarımız için hamd ediyoruz. Bundan sonra yapacaklarımız içinde Rabbimden yardım, sizlerden destek bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
KOÇAK GÜVEN TAZELEDİ
Protokol konuşmalarının ardından bugüne kadar Eğitim Bir Sendikasına hizmet etmiş bazı üyelere plaketleri verildi. Ardından yapılan seçimde delegelerin tamamının oyunu alan Ahmet Koçak ve yönetimi güven tazeleyerek Eğitim Bir Sen Bolu 1 Nolu Şubesini bir dönem daha yönetmeye hak kazandı.
EĞİTİM BİR SEN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
- Yönetim Kurulu Asil Listesi (ASİL)
- Başkanı Ahmet KOÇAK
2- Şube Bş. Yrd. (Başkan Vekili) Erkan AKMAN
3- Şube Bş. Yrd. (Teşkilatlanma) İlker HOTOĞLU
4- Şube Bş. Yrd. (Mali İşler) Yakup BAYRAKTAR
5- Şube Bş. Yrd. (Basın ve İletişim) Adem ÖZTÜRK
6- Şube Bş. Yrd. (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) Bayram YILDIZ
7- Şube Bş. Yrd. (Eğitim ve Sosyal İşler) Fatih Mehmet GÜLMEZ
ŞUBE YÖNETİM KURULU (YEDEK)
Osman KINIK
İsmail KARATAŞ
Fatih KALKAN
Mustafa Nadi DALDA
Fatih BÖLÜKBAŞ
Nazif İLHAN
Murat AYDIN
- KURULU (ASİL)
Abdullah YILMAZ
Hasan YILMAZ
Kasım KAYA
İbrahim YAZICI
Mustafa GÜLER
DENETLEME KURULU (YEDEK)
Ömer Faruk LEVENDOĞLU
Zeynep SARI
Ayhan KUŞAKLIOĞLU
İsa ÇÖTÜR
İlyas DOĞANCI
- KURULU (ASİL)
Mehmet YAZKAN
Kenan ÖZTÜRK
Abdurrahman ÇANKALOĞLU
Mehmet AKKAYA
Şule ASLAN
DİSİPLİN KURULU (YEDEK)
Hüseyin EKER
Dilek YILMAZ
İsa YERLİKAYA
Ömer MADEN
Nurettin DALDA
ÜST KURUL DELEGE ADAYI
Ahmet KOÇAK