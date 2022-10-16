Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube'de Ahmet Koçak güven tazeledi

Eğitim Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurula, Memur Sen Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ali Esen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Daire Başkanı Durmuş Ali Daldallı’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Divan Başkanlığını Memur Sen Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ali Esen’in yaptığı kongede bir konuşma yapan Ahmet Koçak; “Rahmetli kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve 7 güzel arkadaşıyla kurduğu sendikamız bugün 450 bin üye sayısıyla Türkiye’nin ve Dünyanın en büyük sivil toplum örgütüdür. Bağlı olduğumuz konfederasyon Memur Sen, 1 Milyon 56 bin üyeyle Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Ne demişti kurucu genel başkanımız, ‘Kim demiş her şeyin bitişi ölüm. Destanlar yazılır mezarlarımızdan’ Evet bugün o güzel insanın mezarından destanlar yazılıyor ve yazılmaya devam edecek. Burada eski iki başkanım İsmail Yalçın ve Abdullah Yılmaz var. Eski üyelerimiz, arkadaşlarımız var. Biz yola çıktığımızda kiralık yerlerde, sobalı yerlerde zor şartlar altında mücadele ederek bugünlere geldik. İman varsa imkanda vardır diyen Milli Görüşün lideri rahmetli Erbakan’ın, bu sendikayı kurarken Akif İnan’a öğüt ettiği gibi, ‘sadece emek ve ekmek değil, ülkenin özgürlük, ümmetin özgürlük mücadelesini veren bir sivil toplum örgütüyüz. Bugüne kadar yaptıklarımız için hamd ediyoruz. Bundan sonra yapacaklarımız içinde Rabbimden yardım, sizlerden destek bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

KOÇAK GÜVEN TAZELEDİ

Protokol konuşmalarının ardından bugüne kadar Eğitim Bir Sendikasına hizmet etmiş bazı üyelere plaketleri verildi. Ardından yapılan seçimde delegelerin tamamının oyunu alan Ahmet Koçak ve yönetimi güven tazeleyerek Eğitim Bir Sen Bolu 1 Nolu Şubesini bir dönem daha yönetmeye hak kazandı.

EĞİTİM BİR SEN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Şube Yönetim Kurulu Asil Listesi (ASİL)

1-Şube Başkanı Ahmet KOÇAK

2- Şube Bş. Yrd. (Başkan Vekili) Erkan AKMAN

3- Şube Bş. Yrd. (Teşkilatlanma) İlker HOTOĞLU

4- Şube Bş. Yrd. (Mali İşler) Yakup BAYRAKTAR

5- Şube Bş. Yrd. (Basın ve İletişim) Adem ÖZTÜRK

6- Şube Bş. Yrd. (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) Bayram YILDIZ

7- Şube Bş. Yrd. (Eğitim ve Sosyal İşler) Fatih Mehmet GÜLMEZ

ŞUBE YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Osman KINIK

İsmail KARATAŞ

Fatih KALKAN

Mustafa Nadi DALDA

Fatih BÖLÜKBAŞ

Nazif İLHAN

Murat AYDIN

DENETLEME KURULU (ASİL)

Abdullah YILMAZ

Hasan YILMAZ

Kasım KAYA

İbrahim YAZICI

Mustafa GÜLER

DENETLEME KURULU (YEDEK)

Ömer Faruk LEVENDOĞLU

Zeynep SARI

Ayhan KUŞAKLIOĞLU

İsa ÇÖTÜR

İlyas DOĞANCI

DİSİPLİN KURULU (ASİL)

Mehmet YAZKAN

Kenan ÖZTÜRK

Abdurrahman ÇANKALOĞLU

Mehmet AKKAYA

Şule ASLAN

DİSİPLİN KURULU (YEDEK)

Hüseyin EKER

Dilek YILMAZ

İsa YERLİKAYA

Ömer MADEN

Nurettin DALDA

ÜST KURUL DELEGE ADAYI

Ahmet KOÇAK