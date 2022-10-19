Eski adliye binası yeni kriz oldu



Haber: Süleyman Kurt

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, eski adliye binasının Bolu Belediyesine müze yapılması için tahsis edildiğini fakat süresi içinde taahhütlerin yerine getirilmemesi sebebiyle tahsisin iptal edildiğini açıkladı. Açıklamaların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Arzu Aydın’ı sert bir dil ile eleştirdi.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan eski Bolu Adliye Binası’nın kütüphane yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisinin gerçekleştiğini açıkladı. Aydın resmi tahsis belgesini paylaştığı Tweetinde, “Tahsisi uzun bir süredir müze yapılmak üzere Bolu Belediyesinde olan ve kanuni süresi boyunca maalesef atıl bırakılan eski adliye binası, Kültür ve Turizm Bakanlığına 'kütüphane' yapılmak üzere tahsis edilmiştir” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN İTHAL AKP'Lİ VEKİL GÖNDERMESİ

Arzu Aydın’ın Tweet’ine karşılık veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, “CHP’den ithal AKP’li vekilden müjde. Eski Adliye binasını Bolu Belediyesinden aldırmış, Kültür Bakanlığı’na verdirmiş. Sanırsın Yunandan adaları geri almış. Golü bana değil, Bolu halkına atıyorsun. Bolulular bu yaptıklarını yazıyor. Böyle vekil düşman başına!!!” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN “ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI” DEMİŞTİ

Eylül ayında yaptığımız “Başkan Özcan vali ve milletvekillerinden rica etti” başlıklı haberde, Bolu Belediye Meclisi’nde konu olan eski adliye binası hakkında konuşan Özcan, eski adliye binasının tahsisinin müze olduğunu ama etüt merkezi olarak değerlendirmek istediğini ve tahsisin bu yönde değişmesi için vali ve milletvekillerini göreve çağırdığını belirtmiş, “Elimiz kolumuz bağlı” demişti.