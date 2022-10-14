 EYT'de aralık ayı bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından ‘Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik’ ana temasıyla dördüncüsü düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’na katıldı. Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, "Sosyal devlet olarak ekonomik maliyetin çalışanlar üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetindeyiz. Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel işyerleri ile sendikalar arasında toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem devletin uyguladığı toplu sözleşmelerde bu, hem de asgari ücrette bir anlamda gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrete yüzde 50 artış yaptık. Ama daha önemli olan da bütün ücret gelirlerinden verginin kaldırılmasıydı’’ dedi.

Aralıkta yeniden Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanacağını ve enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacaklarını kaydeden Bakan Bilgin, “Bana sorarsanız ben bireysel olarak asgari ücrete 20-25 bin TL de olsun diyebilirim ama bunun bir gerçeklik temelinin olması lazım. Yani Türkiye’deki işletmelerin ödeyebileceği bir asgari ücret olması lazım. Aynı zamanda işçilerin üretim sürecinde aileleriyle birlikte emeklerini, enerjilerini verebilecekleri sosyal bir koruma sağlayacak bir asgari ücret olmalı. Dolayısıyla piyasadaki rakamların hiçbirinin gerçeklik temelli olmadığını düşünüyorum. Bunlar bilimsel temellerden yoksun şeyler. Ben Asgari Ücret Komisyonu başkanıyım. Üyelere saygısızlık etmem beklenemez’’ dedi.

EYT’de de aralık ayında bütün sorunları aşmaya yönelik bir düzenleme olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, “Onda da sona yaklaştık, çok detaylı bir çalışma. Bir sürü insan var, onların tek tek özel durumlarını araştırıyoruz, özellikleri farklı. O özellikleri, sorunları kolektif bir sorunu çözer gibi çözeceğiz. O bakımdan ben çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorularını, karşılaştıkları sorunlarını, özellikle gelecekleriyle ilgili endişelerini ortadan kaldırabilecek şeffaf bir düzenleme, ücretlerinin enflasyon karşısında uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye’nin demokrasisine katkı yapacak, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız” açıklamasında bulundu.

Emekliliği bekleyenlerin memnun olacaklarını ifade eden Bakan Bilgin, “3 bin 600 için kamu için bir düzenleme yaptık. Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerde toplu sözleşme ve asgari ücrette rahatlatacak bir düzenleme yapacağız. Sosyal devletin görevi bunlar. Bunları bir ilave bir şey yapıyormuşuz gibi düşünmüyorum. Sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.