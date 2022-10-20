Fatura dilsiz canlara kesildi

Pitbull cinsi köpeğini 3 ay önce sokağa terkedilmiş bir şekilde bulduğunu ve sahiplendiğini dile getiren Hüseyin Üst,Hera isimli köpeği sahiplendiği tarihte Pitbull cinsi köpeklerin kısırlaştırılıp kayıt altına alınmasını içeren yasanın çıktığını söyledi. Hüseyin Üst, “Yasa eksik çıktı. Bu hayvanları besleyen kesim daha genç kesimden oluşuyor. Kısırlaştırma ücreti 2 bin lira. Bu köpeği besleyen her kişinin bu ücreti verebilme ihtimali yok. Belediyeler ücretsiz kısırlaştırma yapmalıydı” şeklinde konuştu.

YASANIN AMACI PITBULL IRKINI YOK ETMEK

Bu yasa sebebiyle Pitbull cinsi köpeklerin sokağa atıldığını vurgulayan Hüseyin Üst, Pitbul cinsinin dövüştürüldüğü için yasakladığını iddia etti. Üst,“Madem dövüştürüldüğü için yasaklıyorsunuz neden dövüştürenleri yakalamıyorsunuz? DogoArgentinocinsi köpekleri neden yasakladınız? Bu köpekler yurt dışında bebek bakıcılığında kullanılıyor” dedi. Yasanın amacının Pitbull ve benzeri cinslerin ırkını yok etmekolduğunu düşünen Hüseyin Üst, “Neden bu fatura iki köpeğe çıktı?” Şeklinde sorular yöneltti.

‘MASKE DAHA ÇOK KORKUTUYOR ‘

Gelen yasayla birlikte Pitbull cinsi köpeklere maske takma zorunluluğunun da getirildiğini söyleyen Hüseyin Üst, “ Maske bu köpekleri daha korkutucu gösteriyor, insanlar gördüğünde bana neden maske taktığımı soruyor. Bende insanlar ısırmasın diye bir espiri yapıyorum. Maskeler bu köpeklere olan önyargıyı daha da körüklüyor, maske daha çok dikkat çekmesine sebep oluyor” açıklamalarını yaptı. Sahiplendirmeyi de düşündüğünü söyleyen Üst, “Sahiplendirmeyi de yasakladılar. Barınaklara bırakmak istediğimde çocuklarım karşı çıktı. Barınaklarda bu köpeklere ikinci sınıf muamelesi yapılıyor” dedi.

“KÖTÜ KÖPEK YOKTUR KÖTÜ SAHİP VARDIR”

Pitbull cinsi köpeklere olan ön yargıyı yıkmak için birçok yola başvurduğunu dile getiren Üst,“Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gitmeyi düşündüm. İlkokul ve ortaokullarda çocuklara Pitbullrehabilitasyonu vermek istedim fakat yetkilerle görüştüğümde seni kabul etmezler yanıtlarıyla karşılaştım” dedi. 4 gündür sokaklarda köpekle gezdiğine vurgu yapan Üst, “İnsanlar Pitbull cinsine olan önyargısını kırsın diye uğraşıyorum. Gelip seven de oluyor, korkan birini gördüğümde konuşup durumun öyle olmadığını anlatıyorum. Biraz zaman geçtikten sonra köpeğim Hera ile fotoğraf bile çekiniyor. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır” ifadelerini kullandı.