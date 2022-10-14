Gelişim liginde heyecan başladı

TFF Gelişim Liglerinde mücadele eden U – 19, U – 17, U – 16, U – 15, U – 14 Boluspor’un bu haftaki rakipleri belli oldu.

U – 19 Elit A Ligi 2. Grupta mücadele eden Boluspor U19 takımı Fraport Tav Antalyaspor’la, U – 17 Elit B Ligi 2. Grupta mücadele eden Boluspor U 17 takımı Pendilspor Futbol A.Ş, U16 Gelişim Ligi 6. Grup’ta mücadele Boluspor U 16 takımı Çorum FK, U15 Gelişim Ligi 6. Grup’ta mücadele Boluspor U 15 takımı MKE Ankaragücü, U14 Gelişim Ligi 6. Grup’ta mücadele Boluspor U 14 takımı ise MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelerek 3 puan mücadelesi verilecek.

BOLUSPOR U 19

U – 19 Elit A Ligi 2. Grupta mücadele eden ve 3 puanla 7.sırada yer alan Boluspor, ligin 3. Haftasında deplasmanda 6 puanda liderlik koltuğunda yer alan Fraport Tav Antalyaspor’a konuk olacak. 15 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’da Hasan Subaşı Tesislerinde oynanacak mücadeleyi yönetecek hakemler; Fuat Çakaroğlu(Hakem), Osman Arslan(1. Yardımcı Hakem), Mertcan Ergat(2. Yardımcı Hakem), Uğur Eyüp Şeker(Dördüncü Hakem)

BOLUSPOR U 17

U 17 Elit B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Boluspor, ilk maçında Pendikspor Futbol A.Ş’yi sahasında konuk edecek. 15 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da Karaçayır Spor Tesisleri 3 Nolu Çim sahada oynanacak mücadeleyi yönetecek hakemler; Ömer Faruk Kılıç(Hakem), Koray Doğansoy(1. Yardımcı Hakem), Batuhan Topçu(2. Yardımcı Hakem), Tolga Kama(Dördüncü Hakem)

BOLUSPOR U 16

U16 Gelişim Liginde 6. Grup’ta mücadele eden Boluspor, ilk maçında Çorum FK’yi konuk edecek. Mücadele 16 Ekim Pazar günü saat 12.00’da Karaçayır Spor Tesisleri 1 Nolu Sentetik sahada oynanacak mücadeleyi yönetecek hakemler; Ali Semen(Hakem), Özkan Elikkaya(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Sargın(2. Yardımcı Hakem)

BOLUSPOR U 15

U15 Gelişim Liginde 6. Grup’ta mücadele eden Boluspor, ilk maçında MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Mücadele 16 Ekim Pazar günü saat 16.00’da MKE Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde oynanacak mücadeleyi yönetecek hakemler; Murat Demir(Hakem), Berk Altan(1. Yardımcı Hakem), Egehan Uğraş(2. Yardımcı Hakem)

BOLUSPOR U 14

U14 Gelişim Liginde 6. Grup’ta mücadele eden Boluspor, ilk maçında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Mücadele 16 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Karaçayır Spor Tesisleri 1 Nolu Sentetik sahada oynanacak mücadeleyi yönetecek hakemler; Adem Cenik(Hakem), Mehmet Emin Ordu(1. Yardımcı Hakem), Samet Ünalan(2. Yardımcı Hakem)