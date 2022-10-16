Gençlerin kavgası ağır ceza mahkemesinde bitti

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede ilçesinde geçtiğimiz yıl kaza sonrası oluşan maddi hasarı ödemeyerek Y.E.C. isimli mağduru darp ettikler gerekçesiyle H.E.A. ile M.Y. isimli şahıslar 3’er yıl hapis cezası istemiyle Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılandılar. H.E.A., duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılırken, M.Y, sanık kürsüsünde yerini aldı.

Tutuksuz yargılanan M.Y. olay günü mağdur Y.E.C.’nin alkollü bir şekilde kendi araçlarına çarptığını belirterek; “Y.E.C. bizim bindiğimiz arabamıza çarptı. Alkollü olduğu için zarara birkaç gün sonra ödeyeceğini söyleyince biz de kabul ettik. Olaydan bir hafta geçmesine rağmen ödeme yapmadı. Kesinlikle kendisini darp etmedik ve tehditle de para istemedik” diye kendini savundu.

SEGBİS sistemiyle sanık olarak duruşmaya katılan H.E.A. da kaza ve olay esnasında kendisinin bulunmadığını ve beraatine karar verilmesini istedi. Mağdur Y.E.C. ise sanık H.E.A.’nın olaylara karışmadığını belirterek; “Olay günü ben alkol almadım. Benden para kopartmak için böyle bir uydurma yapıyorlar. Olay günü beni darp eden kişilerin arasında M.Y. vardı. Hatta beni darp eden kişilerden de birisidir. H.E.A.’dan şikayetçi değilim ama M.Y.’den şikayetçiyim” dedi. Mahkeme heyeti H.E.A.’nın beraatine ve 3 yıl hapis cezası istenen M.Y.’nin ise 2 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Böylelikle gençlerin kavgası, ağır ceza mahkemesinde bitmiş oldu.