Gıda israfını önlemek için çalışıyorlar

Vatandaşları bilinçlendirmek için stant açtıklarını belirten TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği, tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nün öneminden bahsedildi.

DÜNYA GIDA GÜNÜ’NÜN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 Ekim Dünya Gıda Günü her yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 1945’teki kuruluşunun yıldönümü olarak; Dünya üzerindeki yetersiz beslenen ve aç insanların acısına dikkat çekmek, farkındalığı yaymak ve açlık felaketine karşı insanları harekete geçirmek amacıyla 150’den fazla ülkede Dünya Gıda Günü çerçevesinde kutlanmaktadır.

GIDA İSRAFI ÇOK FAZLA

Gün geçtikçe gıda israfı daha fazla artmakta ve maalesef ki bizler hala bu geldiğimiz noktanın ciddiyetinde değiliz. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan ‘Gıda İsrafı Endeksi Raporuna’ göre en çok gıda israfı yapılan (milyon ton) ilk 5 ülke şöyle; Hindistan, Nijerya, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan. İlk 5’te yer almıyor olabiliriz ama Türkiye’de bir günde 33 milyon ton çöp toplanmaktadır ve bu sayının 14 milyon 500 bini maalesef gıdadır. Türkiye’de her öğünde sofralarda tercih edilen ekmek ne yazık ki en çok israf edilen ürünlerden birisi. Evlere alınan her 4 ekmekten biri her gün çöpe atılmaktadır. Tarım Orman Bakanlığı verisine göre Türkiye’de her gün 25 bin 295 ton ekmek üretiliyor ve bu sayının 4,9 milyonu ise israf ediliyor. Çöpe giden gıda ürünleri doğal kaynaklarımızı boşa harcamamıza sebep olurken enerji tüketiminin artmasına ve gıda fiyatlarının yükselmesine de etki etmektedir. Aslında hepimiz dünyamıza verdiğimiz zararın değersizliğin farkındayız fakat bunu önlemek için çaba sarfetmiyoruz. Sadece ben yapsam ne değişir diye düşünmeyin, yapmamız gereken tıpkı deniz yıldızı hikayesindeki gibi kıyıya vurmuş yüzlerce deniz yıldızlarının hayatını kurtarmak amacıyla tek bir tanesinin hayatını kurtarmakla başlar.

İSRAFI ÖNLEMENİN YOLLARI

Peki bayat ekmeklerimizi, fazla yemeklerimizi ne yapacağız, nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle yiyecekler doğru ambalajlarda saklanmalıdır. Eğer ekmeğiniz arttıysa fazla olanı derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Kurumuş ekmekler israf edilmeden önce, kurutulmuş ekmek içi veya galeta unu gibi başka yemek, pasta veya tatlı yapımı şeklinde, bayat ekmekleri kuşlara, fazla yemeklerimizi sokak hayvanlarına hayat olarak verilmesi gibi ya da gereğinden fazlasını alıp israf etmektense ihtiyacı olana vermek gibi değerlendirebiliriz. Ya da yiyeceklerimizi ihtiyaç kadar satın alıp yani günlük tüketilecek kadar satın alınılırsa tabi ki de yukarıda söylediklerimizden hiçbirine gerek kalmaz. Biz de tam olarak bu konuya değinmek ve farkındalık yaratmak için bugün buradayız. Okul yemekhanelerine, yurt yemekhanelerine ve üniversitemizin kantinine arkadaşlarımızın dikkatini çekmek için afişlerimizi astık.”