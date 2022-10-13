HighWay Outlet’te indirim panayırı başlıyor

Haber: Süleyman Kurt

15 Kasım akşamına kadar devam edecek olan İndirim Panayırında, perakendeyi hareketlendirmek, markaları desteklemek ve ziyaretçilerine daha uygun fiyatlarla ürünler sunabilmek amacıyla periyodik olarak İndirim Panayırları düzenleyen HighWay Outlet, söz konusu panayırda yüzde 70’e varan indirim fırsatları sunuyor. HighWay Outlet yılın 365 günü avantajlı fiyatlarla sunduğu alışveriş keyfini, düzenlediği İndirim Panayırlarındaki ekstra indirimlerle ziyaretçileri için daha da cazip hale getiriyor. Giyimden teknoloji ürünlerine, ayakkabıdan çantaya, kozmetikten aksesuara ve ev tekstilinden ev dekorasyonuna tüm kategorilerde indirim üstüne indirim fırsatları ile ziyaretçilerinin yüzünü güldürecek.