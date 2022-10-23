İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

6 ay 6 bin kilometre düzenlemesiyle beklemeye giren ikinci el araba pazarı, ÖTV indirimi beklentisi de eklenince durma noktasına gelmişti. Yeniden kıpırdanmaya başlayan ikinci el araba piyasası yaklaşık 10 gündür satışlarını artırdı.

NİSPETEN DAHA UCUZ ARABALAR ALINIYOR

Konu ile ilgili Gündem TV mikrofonuna açıklama yapan Dandan Otomotiv İşletmecisi Şafak Teke, yüksek model araçlardaki durgunluğun hala sürdüğünü ama 250 bin TL ile 300 bin TL bandındaki araçların talep gördüğünü söyledi.

GALERİCİLER ARABA SATAMIYOR

6 ay 6 bin kilometre düzenlemesinden dolayı bazı vatandaşların kaparo verdiği araçları almaktan vazgeçtiğini dile getiren Şafak Teke, galericilerin elindeki araçları satamadığını ve beklettiğini aktardı. Galericilerin 6 ay 6 bin kilometre engeline takıldığı için arabalarını satamadığını fakat bireysel satış yapan vatandaşların araçlarını sattıklarını belirten Teke, düzenlemenin eşitsiz bir şekilde yapıldığını ifade etti.