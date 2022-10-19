İşte Abant kebabının yapılışı

Patlıcan sevenlerin en favori tariflerinden biri olan Abant kebabı mideye hitap ettiği kadar sağlığa da oldukça faydalıdır. Hiç yağ ve kolesterol içermeyen patlıcan dikkatli pişirme tekniğiyle diyet listelerinde de yer alan sebzelerden biridir. Lif bakımından çok zengin olan patlıcan sindirimi kolaylaştırır. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu sebzenin tercih edilmesinin sebeplerinde biri kebap yemeklerine çok yakışıyor olmasıdır. Bizde sizler için misafirlerinize muhteşem sofraların olmazsa olmazı bir tarif olan Abant Kebabı tarifini hazırladık. İşte en pratik Abant kebabı tarifi

YAPILIŞI:

Patlıcanları yıkayın ve kurulayın. Daha sonra patlıcanları boydan ikiye kesin. Patlıcanları kabuksuz tarafı üstte olacak şekilde fırın tepsisine dizin. Üzerine tuz gezdirin. Önceden 220 derece ısıttığınız fırına tepsiyi koyun. 30 dakika pişirin. Etleri mink minik kuşbaşı doğrayın ve orta ısıda ocakta 5 dakika kavurun. Soğan, sarımsak ve biberleri küçük küçük doğrayın ve ete ilave edin. 5 dakika daha kavurun. Mantarları iyice temizleyin ve küçük küçük doğrayın. Etin ve sebzelerin olduğu tavaya mantarları ekleyin. Domatesi soyun ve küp küp doğrayın. Domatesi de tavaya ekleyin ve 3-4 dakika daha pişirin. Bütün baharatları ekleyin ve tavayı ocaktan alın. Önceden pişen patlıcanların içlerini çatal yardımıyla ezin. Etli ve sebzeli karışımı patlıcanların içine yerleştirin. 200 derece ısıttığınız fırında 20 dakika pişirin. Tepsiyi fırından alın ve patlıcanların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Tepsiyi tekrar fırına koyun ve 10 dakika daha pişirin ve fırından alın.