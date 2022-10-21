İYİ Partiden taziye ziyareti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Taziye ziyareti hakkında bilgi veren İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in talimatı üzerine Amasra maden faciasında hayatını kaybeden şehit madencilerimizin ailelerine Genel Başkan Yardımcımız Ünzile Yüksel, Bartın il Başkanımız Mehmet Kasapoğlu, Düzce İl Başkanımız Yunus Özay Er, Amasra İlçe Başkanımız Azmi Bakar ve Bolu’nun da içinde olduğu avukat arkadaşlarımızla birlikte taziye ziyaretlerinde bulunduk” dedi.

Örnekbaş, adaletin yerini bulması için örgütlendiklerini de belirterek; “Faciada ihmal varsa sorumlulukları hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve adaletin yerini bulması için sonuna kadar ailelerin yanında olacağımızı, Ünzile Yüksel Başkanımızın yaptığı basın açıklaması vasıtası ile tüm kamuoyuna duyurduk” ifadelerini kullandı.