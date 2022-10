Jandarma ekipleri sivil denetimlerini sürdürüyor

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil kıyafetli ve yolcu olarak seyahat eden trafik personeli ile denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler kapsamında, Bolu-Mudurnu ilçe güzergahı arasında seyahat eden yolcu otobüsü Jandarma Trafik ekipleri tarafından durdurularak otobüsteki şoför ve yolculara denetim hakkında bilgi verilip seyahat esnasında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Bolu İl Jandarma Komutanlığınca trafik hizmetlerini yürüten personel ve kullanımına verilen malzemeler en etkin biçimde kullanılarak ‘Trafik Güvenliği Eylem Planı’ kapsamında ‘Trafikte 1 Can Kaybı Bile Fazladır’ düşüncesi ile ilimizde can kayıplarını ve yaralanmalarını en aza indirmek için her türlü tedbiri alarak gayretlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda sivil otobüs denetimi başta olmak üzere her türlü denetim ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılarak yapılmaya devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.