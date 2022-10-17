Jandarmadan trafik eğitimi

Haber: Okay Özcan

Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Göynük ilçesi Ali Ericek İlkokulu ve Ortaokulunda 25 öğrenci ve 1 Öğretmene, Bolu ili Merkez ilçesi Kındıra İlkokulunda 15 öğrenci ve 1 Öğretmen olmak üzere toplam 40 öğrenciye, 2 öğretmene Trafik eğitimi verildi. Kırtasiye seti, Jandarma Boyama kitabı, Jandarma Çocuk Dergisi, Bilim-Çocuk dergisi ile ilgili materyaller dağıtılarak, trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, bölgemizin trafik yönünden huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan çalışmaların, gelecek nesillerimizin trafik kurallarını bilmesi ve uyması amacıyla trafik eğitimlerinin daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.