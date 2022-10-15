Karabük Safranbolu'da 1.315 m² arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük İl, Safranbolu İlçe, MUSALLA Mahalle/Köy, 980 Ada, 3 Parsel, tapuda arsa vasfında kayıtlıdır. Tapu kaydında paftasında görülen 1315 m2 lik kısımda TEK Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı vardır şerhi vardır.Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısına göre yol ve alt yapı hizmetleri (su, kanalizasyon v.s.) tamamlanmadan inşaat ruhsatı düzenlemeyeceği, ifraz şartının 1252 m2 olduğu, 1/1000 ölçekli imar planında ; inşaat nizamı ; ayrık, K.A.K.: 0,60 - T.A.K.S: 0,20 -kullanım kararı ; zemin kat ticaret alanı/üst katlar tercihli ticaret- konut alanı, meri imar planı plan notu E- 32. b maddesi gereği zemin katta ticaret yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.Taşınmazlar Safranbolu şehir merkezine yaklaşık 1,5 km mesafede yer almaktadır, taşınmazlar belediye sınırları içinde yer almaktadır.

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