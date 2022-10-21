KPSS 2022 sonuçları ÖSYM sayfasında yayınlandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2022 sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi ekranında yayınlandı.

KPSS 2022 sonuçları ÖSYM sayfasında yayınlandı

Ölçme, Seçme, ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 18 Eylülde başlayan KPSS 2022 oturumlarının sonuçları açıklandı.

KPSS 2022 sonucunu görmek isteyen adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden sorgulayabilecek.

YORUM EKLE
Gönder