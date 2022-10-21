KPSS 2022 sonuçları ÖSYM sayfasında yayınlandı

Ölçme, Seçme, ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 18 Eylülde başlayan KPSS 2022 oturumlarının sonuçları açıklandı.
KPSS 2022 sonucunu görmek isteyen adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden sorgulayabilecek.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2022 sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi ekranında yayınlandı.
Ölçme, Seçme, ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 18 Eylülde başlayan KPSS 2022 oturumlarının sonuçları açıklandı.
KPSS 2022 sonucunu görmek isteyen adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden sorgulayabilecek.