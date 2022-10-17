Küçük Bolu köyünden yıldızlı restoranın şefliğine

Michelin Rehberi, İstanbul seçkilerini törenle açıkladı. İstanbul’un ilk seçkisinde 53 restoran yer alıyor. Seçkide yer alan restoranlardan biri 2, 4 restoran ise 1 Michelin yıldızı aldı. Nicole, 1 Michelin Yıldızı alan restoranlar arasında... Bu büyük başarının ardından Nicole şefi Serkan Aksoy açıklamalarda bulundu. İşte Şef Serkan Aksoy'un hisleri ve hikayesi..

“”Açıkça anlatmak gerekirse ödülü aldığımdan beri tam olarak ne hissettiğimi bilmiyorum. Büyük bir heyecan ve çok büyük bir gurur duyuyorum. Ekibim ve ben çok mutluyuz. Bu ödülün ve başarının üzerine nasıl koyabiliriz diye düşünüyor, planlarımızı yapıyoruz.” Diyen Aksoy, “aslında Nicole ile 10 aylık bir serüvenimiz var. Ben ve ekibim çok yeniyiz, ama 20 yıllık bir geçmişim var bu sektörde. Üzerimde çok iyi şeflerin emeği var. Yaptığımız işler daima misafirlerimiz tarafından takdir görüyor. Yurt dışında Michelin ödüllü restoranlar ile kıyaslıyor ve samimi bir şekilde yıldız alabileceğimizi söylüyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bekliyordum. Ekibim ve restoran ekibi ile birlikte bunun için ne kadar stresli; uzun çalışma saatlerini göğüslediğimizi söylemeye gerek bile yok” şeklinde konuştu.

Şef Serkan Aksoy şöyle devam etti;

“Mesleki hayatıma babamın ısrarlarına rağmen orta öğrenimden sonra okumayı bırakarak ve mesleğe yönelerek başladım. Bilirsiniz okulda daima sorulan soru ‘Büyüyünce ne olacaksın?'dır. Benim cevabım hep ‘aşçı olmak istiyorum’ oldu. Bolu’nun küçük bir köyünde büyüdüm. Ağabeyim de babam da aşçıydı. Kışa doğru köydeki bütün şefler yazlıktan döner; kışları aile ziyaretleri olur ve evde hep aşçılık üzerine konuşulurdu. Ben de o hikayelerin içinde büyüdüm. Bu sebeple bir an önce mesleğe atılmak ve başlamak istedim. O zamanlarda küçük yaşta bu mesleğe atılmak bir sorun oluşturmuyordu. İlk olarak restoran komisi olarak başladım. Birkaç yıl sonra köydeki büyüklerimin yönlendirmesi ile Bodrum’da bir mutfakta komi olarak çalışmak üzere işe başladım. Geçen birkaç senenin ardından İstanbul’a gelmeye karar verdim. Yine aşçı olan bir yakınımın sayesinde Afacan restoranlarda çalışmaya başladım. Askere gidene kadar çalışma hayatıma orada devam ettim. Askerden sonra tanıştığım biri sayesinde a la carte restoranlara ilgim arttı. Artık şeflik yapacak duruma gelmişken tekrar komilikten başlayarak a la carte restoranlarda çalışmaya başladım. Yolum Delicatessen ile kesiştikten sonra ‘daha iyi nerede çalışabilirim?’ diye düşünürken karşıma ağabeyim sayesinde Frankie çıktı ve Simos şef ile birlikte çalışmaya başladım.”

MİCHELİN YILDIZI NE DEMEK?

Dünyaca ünlü şeflerin hayalini süsleyen yıldızların anlamları: 1 yıldız “Alanında çok iyi bir restoran” demek. 2 yıldız “Öyle mükemmel bir yemek ki kesinlikle rotanızı değiştirmenize değecek” anlamına gelirken, 3 yıldız “Fevkalade bir mutfak, özel bir yolculuğa değer” anlamını taşıyor.