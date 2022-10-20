KYK yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler isyan etti

Haber: Süleyman Kurt

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla, KYK yurtlarının değişen standartlarına alışmaya çalışan öğrenciler bir anda 45 gününden odu. Kahvaltıya fix menü, odalara ranza sistemi… Sessiz sedasız alınan kararı gencizbiz uygulamasından izin almaya çalışırken öğrenen üniversiteli öğrenciler, yaşadıkları şokun etkisini sokak röportajında şu cümlelerle dile getirdi:

ÖĞRENCİLER YURDA HAPİS

“Şu anki sistem kovuş sistemi. Öğrencileri bir şekilde yurda hapis ettirmeye çalışıyorlar. Zaten verdikleri burs ücreti de çok düşük. Hepsini KYK’ya veriyoruz.”

KAPATILALIM

“Sevgili olanlar üzülüyor. Sevgililer adına üzgünüm. Onlar adına burada dert yanabilirim. İzin alıp nasıl vakit geçirecekler? Okumak ayrı, yemesi ayrı. Okumayalım o zaman. Kapatılalım, üniversitede yaşayalım.”

İNSANI ZORLUYOR

“KYK’da ramazan zor. Açıkçası ramazanda aile evine gitmek istiyorum. Çünkü sırası olur, gecesi olur. Benim bir ayım orada gitti. Ben bir daha ne zaman ailemi ziyarete gideceğim? Koca sene buradayız. İnsanı zorluyor.”