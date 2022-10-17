LNG yüklü tankerde yangın çıktı

Bolu TEM Otoyolu Ankara istikametinde LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) yüklü tankerin balatalarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, TEM Otoyolu Alıçören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Coşar idaresindeki 34 VCL 24 plakalı LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) yüklü tırın balatalarında yangın çıktı. Aracın lastiklerinden duman geldiğini gören sürücü, tankeri emniyet şeridine park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla LNG yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.