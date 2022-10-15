Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada birçok işçi hayatını kaybederken çok sayıda işçi yaralandı. Yaşanan patlama nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bartın’da, maden ocağında meydana gelen patlama haberi şahsım ve tüm Bolu’yu yasa boğdu. Patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca göçük altında kalan vatandaşlarımızın bir an öne sağ salim kurtarılması için dua ediyorum. Geçmiş olsun Bartın, geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerinde bulundu.

Bolu İtfaiye Müdürlüğünde bir ekibi hazır bulundurduklarını ve ihtiyaç halinde hemen bölgeye sevk edeceklerini belirten Başkan Özcan maden faciaları ülkemizin kaderi olmamalı dedi.

Öte yandan Bolu Kızılay Şubesi tarafından patlama bölgesine mobil aşevi aracı sevk edildi. Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bartın İli Amasra ilçesinde, saat 18.15 sıralarında maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine 1 adet mobil aşevi aracımız arama kurtarma ekiplerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla hemen hareket etmiş olup, gerekli çalışmalar başlatılmıştır” denildi.