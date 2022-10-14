Mehmet Ali Atalay, Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ne aday oldu

Bolu'da görev yapan basın mensuplarının tek derneği olan Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nde kongre heyecanı yaşanıyor. 13 Kasım’da gerçekleştirilecek olan kongre öncesinde tecrübeli gazeteci Mehmet Ali Atalay adaylığını duyurdu.

Aktif şekilde gazetecilik hayatını sürdüren ve Bolu Takip Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olan Atalay'ın yönetiminde ise Bolu'da bulunan gazetelerden temsilciler, ilimizdeki ulusal ajans muhabirleri ve alanında kendini kanıtlamış haberciler yer alıyor.

ATALAY’IN BGC YÖNETİM LİSTESİ

Mehmet Ali Atalay'ın yönetim listesinde, Köroğlu TV ve Köroğlu Gazetesi Muhabiri Aslı Akış, Demirören Haber Ajansı Bolu Temsilcisi Murat Küçük, İhlas Haber Ajansı Bolu Temsilcisi Faruk Çidem, ANKA Haber Ajansı Bolu Temsilcisi Hızır İlyas Yıldırım, Bolu Gündem Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Okay Özcan, Gerede Medya Takip Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Çığrılı, Boluspor Gazetesi ve futbolumuz.com internet sitelerinin sahibi ve yazarı Mehmet Emin Demirel ile Çağsu Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Neşe Alagöz yer alıyor.

Yapacakları projelerle ve çalışmalarla Bolu Gazeteciler Cemiyeti'ni daha yukarıya taşımayı amaçladıklarını belirten Başkan Adayı Mehmet Ali Atalay, "Bolu'da gazetecilerin birlik ve beraberliği için bir yola çıkma kararı aldık. Yönetimimizi oluştururken de ilimizdeki her kurumdan temsilci bulundurmaya özen gösterdik. Sahada aktif görev yapan muhabirler, kendisini kanıtlamış gazeteciler ve basın mensupları tarafından sevilen kişilerden oluşan genç ağırlıklı bir yönetim kurduk. Yönetimimizle birlikte çıktığımız bu yolda, gazetecilerin daha iyi koşullarda çalışması, özgürce görevlerini yapabilmesi için mücadele edeceğimizi bildirmek isterim. Herkesi kucaklayan, küskünleri ve dargınları barıştırıp, cemiyetimizdeki birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Gazetecilere maddi ve manevi her alanda ayrım gözetmeden arkasında duran güçlü bir dernek olduğunu yeniden hatırlatmak istiyoruz. Yapacağımız projelerle, gazetecilerin mesleki anlamda kendini yenilemesi ve geliştirmesi, bunun yanı sıra yeni yetişen genç gazetecileri adaylarının doğru habercilik yapması anlamında eğitim programları organize edeceğiz. Ayrıca, gazetecilerin yurt dışı ve yurt içinde olmak üzere kültür ve mesleki gezilerle tecrübelerini artırmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra daha önceki yıllarda olduğu gibi üyelerimizin hem ücretsiz şekilde vakit geçirebileceği; nişan, düğün ve doğum günü gibi organizasyonları yapabileceği bir sosyal tesis kazandırmayı planlıyoruz. Bununla ilgili şimdiden görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yönetime geçmemiz halinde en yakın sürede bir sosyal tesisi üyelerimize kazandıracağımızı net bir şekilde açıklıyorum. Bunların yanı sıra birçok projemiz de düşünce ve geliştirme aşamasındadır. Gazetecileri daha da yukarıya taşıyacak, saygınlığını daha da artıracak adımlarla Bolu Gazeteciler Cemiyeti'ni Bolu'nun en önemli sivil toplum kuruluşu haline getireceğiz. Bolu medyasının ve üyelerimizin arkamızda olduğunu ve bizleri destekleyeceklerini umuyoruz. Şimdiden hayırlı bir kongre olmasını diliyorum. Gazeteciler kazansın diyerek, çıktığımız bu yolda destek veren, vermeyen herkesi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022, 00:10