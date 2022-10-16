Mehmet Şefin annesiyle benzerliği dikkat çekti

Haber: Nesrin Altıntaş

MasterChef yarışması büyük çekişmelere sahne oluyor. Cuma akşamı yapılan yarışmaya, jüri üyesi olan Bolulu Mehmet Yalçınkaya’nın Bolulu annesi Zeliha Yalçınkaya katıldı. Anne oğlun birbirine benzemesi dikkatlerden kaçmazken, yarışmacılara Mehmet Şefin annesinin verdiği cevizli börek tarifi yarışmacılara yaptırıldı.

Yarışma sonunda en iyi cevizli böreği Gamze Tosun yaptı ve ödülün sahibi oldu. Yarışma sonrası Mehmet Şefin annesinin, yarışmacıların yaptığı cevizli börek hakkında birebir yorum yapmasına Mehmet Şef tatlı bir dille tepki göstererek, “Anne böyle yapma. Hataları ve başarıları bize sessizce söyle biz onları not alırız” demesi de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Bolulu ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın annesinin yanı sıra Danilo ve Somer Şefin anneleri de daha sonraki yarışmalarda yer aldı.