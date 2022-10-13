Mehmet Şef’ten, Bolca Hindiye tam not

Acun medya’da yayınlanan ve Türkiye’nin büyük beğenisini kazanan MasterChef programına konuk olan ilimizin ve ülkemizin en büyük tavuk üreticisi Bolca Hindi ürünleri program sonrası internette en çok aranan ürün haline geldi. Türkiye’nin ilk hindi eti üreticisi Bolca Hindi MasterChef etap bölümünde ürün sponsoru olarak yer aldı. Sponsorluk yapılan bölüm sonrası Erpiliç Kurumsal, İletişim ve Reklam Sorumlusu Eren Günkaya ile Bolulu Şef Mehmet Yalçınkaya birlikte poz verdi. İki Bolulunun sohbeti yine yemek üzerine oldu. Konu hakkında Eren Günkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bolca Hindi olarak MasterChef etap bölümünde ürün sponsoru olarak yer aldık. Çekimlerde bir araya geldiğimiz ve bizi ağırlayan tüm şeflere, TV8 yapım ekibine ve yarışmacılara teşekkür ederiz. 2017 yılından bu yana Erpiliç bünyesinde üretim faaliyetlerine devam eden Bolca Hindi hem ülkemize hem de yurt dışına ürünlerini sunmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Bolca Hindi, TV8 programına sponsor olduktan sonra şirket tarafından birde video yayınlandı. Şirketin sosyal medya hesaplarında instagram story şeklinde yayınlanan videoyu binlerce kişi izledi.