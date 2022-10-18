Mezarlıkta intihar girişimi

Haber: Süleyman Kurt

İntihar girişimini “Hayatın son bulduğu yerdeyim” diyerek sosyal medya hesabından 12.30’da canlı yayınlayan Uğur Gülen, mezarlığa gelen bir araba görünce “Biraz sonra” deyip intihar etmekten vazgeçti. Kendisine iftira atıldığını, bunların şu anda hiçbir öneminin olmadığını sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak dile getiren Gülen, “Bu yaşıma kadar kimseye minnetim olmadı. Kimsenin namusu ile şerefi ile oynamadım. Kimsenin malına, mülküne ve parasına bakmadım. Tüm dostlarıma diyorum ki hakkınızı helal edin” dedi.

Gülen, intihar etmek için mezarlığın içerisindeki ağaca astığı ipi boynuna geçirdiği o anları canlı olarak sosyal medya hesabından yayınladı. İpi boynuna geçiren Gülen, bir süre sonra mezarlığa bir aracın geldiğini görüp intihar eylemini sonlandırdı.

Gülen’in canlı yayında intihar girişiminde bulunduğunu gören yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gülen, canlı yayını kapattıktan sonra sosyal medya hesabından, “Tüm sevenlerim sevmeyenlerim hakkımı helal ediyorum” ifadelerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından, intihar girişimini ihbar edenlere öfkelenen Gülen, “ Ya arkadaş, beni kim ihbar etti bilmiyorum ama kıyacağım bu cana. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün yapacağım” dedi.