Milletimizin başı sağolsun

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık 5 ay önce Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldelisene özel bir şirkete ait olan kömür ocağında meydana gelen patlamanın ardından 3 işçimiz yaralanmıştı. Bu olayın ardından Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 41'e yükseldi. 81 yıl içerisinde ülkemizde 3 bine yakın madencimiz hayatını kaybederken, 100 bine yakın madencimiz ise yaralandı. Facianın gerçekleştiği madenin önünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kader planına inandığımız için bunun dünü, bugünü, yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır" dedi.

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası hayatını kaybeden işçi sayısı 41’e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere maden faciasının yaşandığı Bartın’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından açıklama yaptı:

*Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle fevkalade milletçe üzgünüz.

*Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulan ve tedavisi süren işçilerimize rabbimden acil şifalar diliyorum.

*Devletimiz madenin -300 ve -350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber etmek suretiyle kaza mahallindeki çalışmalara başlamıştır.

*Bir yandan arama-kurtarma faaliyetleri yürütülürken bir yandan da yaralı işçilerimiz ambulans helikopter ve uçak ambulanslarla sağlık kuruluşlarımızı nakledilmiştir.

*TTK’dan AFAD’a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır.

*Bakanlıklarımız derhal olay yerine gelerek başlatılan çalışmaların koordinasyonunu üstlenmişlerdir.

*Biz de ilk andan itibaren İçişleri Bakanımla irtibat halinde olduk gece boyunca sürekli telefon görüşmelerimizi sürdürdük ve yapılması gereken atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içinde olduk.

*Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturma ile ortaya çıkacaktır.

“ŞEHİT SAYISI 41”

*Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu anki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41’inci işçimize ulaştık. 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 olmuş oldu. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz.

*İnşallah mekanları cennet olsun. Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan diyoruz.

*İnsan hayatının güvende olmadığı hiç bir faaliyet bizim için muteber değildir. maden ocaklarımızda önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanmasını tabi ki kabul edemeyiz.

*Bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız.

“BUNLAR HER ZAMAN OLACAKTIR”

*Kader planına inandığımız için bunun ne dünü bugünü ne de yarını olmayacaktır bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım.

*Teknolojinin tüm kabiliyetlerini işletmeciliğin tüm mafiretlerini kullanarak maden kazalarını tarihe gömmek için çalışmalar içerisindeyiz.

AİLELERE YARDIM…

*Bir karar daha aldık. O da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendika 200, Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ailelere bu desteği vermiş olacağız.

*Ayrıca devlet olarak yapmamız gereken desteği de Kabine toplantısında belirleyerek onun da adımını atacağız.

“BU İŞİN GÜZEL BİR YANI VAR”

Patlamada hayatını kaybeden maden işçisi Rahman Özçelik’in cenaze törenine katılan Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Şu anda musallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakk’a uğurluyoruz. Rabbimize hamdolsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle, Rabbimizin sevgili habibine komşu oluyorlar. Tabii bu işin bir güzel yanı daha var o da bütün aile, kendileri ile inşallah haşr ü cem olacaklar. Bizim de temennimiz: Ya Rab, bizleri sevgili habibinin Livaü’l Hamd ismi ile müsemma sancağı altında buluştur. O izde yürümeyi bizlere nasip eyle, Rabbim yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

“24 SAAT İÇİNDE 41 ŞEHİDİMİZE ULAŞTIK”

Dün akşamdan bu yana yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 41 maden işçisinin hayatını kaybettiğini söyleyen Erdoğan, “Rabbime hamd ediyorum, dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma’da bilyorsunuz çok uzun sürdü. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize ulaştık. Yaralılarımız var, onların takipçisiyiz” dedi.

“EMANETLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine destek olacaklarını belirten Erdoğan, “Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu miraslara devlet olarak sahip çıkacağız. Gerek devlet gerek bakanlıklar olarak, hepimizin belirli destekleri olacak. Yasal olarak vermemiz gereken destekleri vereceğiz, emanetlere sahip çıkacağız. Tekrar tüm aileye Allah’tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.