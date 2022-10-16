Misafirini makamında kabul etti

Haber: Okay Özcan

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce Bolu ve Düzce illerinde yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi alış verişinde bulunmak üzere berberindeki heyetle birlikte Bölge Müdürü Mahmut Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu’na ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Daha sonra karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak, belli konuşlarda iş birliği mutabakatı sağlamak üzere iki heyetin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu ve Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Düzce Orman Fakültesinden Doç. Dr. Akif Keten, Doç Dr. Mehmet Özcan, Doç. Dr. Engin Eroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Kamile Tırak Hızal ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Şube Müdürü Dr. Metin Serin ve Basın ve İletişim Şube Müdürü Osman Kara katıldı.

Ortak bir karar oluşturabilmek amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantı, ormancılığın gelişmesine, daha da iyi noktalara taşınmasına ve yeni iş birlikteliklerinin ortaya çıkmasına vesile oldu. Ziyaret heyetlerin karşılıklı iyi niyet ve başarı dileklerinin ardından sona erdi.