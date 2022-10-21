Mudurnu’nun ormanları ziyaretçilerini büyülüyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Mudurnu'da ormanlarda yer alan çeşitli türde ağaçlar, sonbaharla birlikte sararmaya başladı.

Sarı, yeşil ve kahverenginin her tonunu barındıran Mudurnu'nun ormanları hazan mevsimiyle ayrı güzelliğe büründü. Bölgeye gelenler, eşsiz manzara karşısında vakit geçirip temiz hava alma imkanı buluyor. Mudurnu-Nallıhan eski kara yolu üzerinde bulunan Vakıfaktaş bölgesindeki ormanlarda oluşan sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 15:41