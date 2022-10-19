Öğretmenlere, öğrencilerin güvenliği için gerekenler anlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik iş birliği protokolü kapsamında rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bolu Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme programında, Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumlarda, rehber öğretmenlere, 18 yaş altı çocuklara yönelik yasal düzenlemeler, Kadına ve Aileye Karşı Şiddetle Mücadele, KADES kullanımı, kara yolu trafik güvenliği ve SİBERAY gibi konularda bilgiler aktarıldı.