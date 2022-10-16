Özel sektör bekçi alacak

Bekçi olmak isteyen birçok aday kamu alımlarını beklerken sevindiren haber özel kurumlardan geldi. Birçok ilde İnşaat yeri ve işyeri bekçi alımı ilanları yayınlandı. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilirken adayların gerekli başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. Açılan ilanlara müracaat edebilmek için ilk olarak İŞKUR sistemine kayıt oluşturulması gerekmektedir. İlanlara 18 ve 55 yaş aralığında bulunan kişiler başvuru yapabilirler. Peki, İŞKUR Bekçi alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara göre başvuru işlemleri 13 Ekim itibariyle alınmaya başlandı. Başvuru için son tarih ise 28 Ekim olarak belirlendi. Ancak bekçi alımları özel sektöre yapılacağı için başvuru tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. Alımlar İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Bolu illerinde yapılacak.