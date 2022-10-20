Parçalı güneş tutulmasına buyurun





Görür, nadir görülen parçalı güneş tutulmasından fay hatlarının etkilenip etkilenmeyeceği konusunda takipçilerini bilgilendirdi. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması saati ve tarihi merak konusu oldu. Ay, Güneş ve Dünya'nın hareketleri ile gerçekleşen bu doğa olayına ayrıntılar vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nereden izlenecek? İşte Türkiye'den de görülecek parçalı güneş tutulması ile ilgili detaylar...

Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek. Parçalı Güneş tutulması havanın kapalı olamaması halinde ülkemizden de görülebilecek. Parçalı Güneş tutulmasının Türkiye Saati ile 12.40 ve 15.05 saatleri arasında gerçekleşeceği aktarıldı. Tutulmanın maksimum evresinin 13.50 olacağı belirtildi. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girip Güneş'i tamamen ya da kısmen örtmesine Güneş tutulması adı veriliyor.