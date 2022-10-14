Ruslar ev almaya başladı

TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre, Bolu’da 2022 yılı Eylül ayında 584 konut satıldı. Bu konut satış sayısı 5 ilin bulunduğu TR42 bölgesinde en az sayı olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu. Doğu Marmara Bölgesinde 2022 yılı Eylül ayında 6 bin 841 konut satıldı. Kocaeli ilinde 2.648 konut, Sakarya' da 1.789 konut, Yalova'da 1.170 konut, Düzce'de 650 konut ve Bolu'da 584 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara bin 49 konut satıldı

Türkiye genelinde yabancı uyruklu vatandaşlara konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 23,8 azalarak 5 bin 49 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 196 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 592 konut ile İran, 433 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Yabancı uyruklu vatandaşlarda konut satış bir önce ki yıla göre % 23.8 azalma görünürken, kendi vatandaşlarında % 22.9 azalma olduğu gözlendi.