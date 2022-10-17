“Sansüre, baskıya, cezalara boyun eğmeyeceğiz”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve diğer basın meslek örgütlerinin yasaya karşı yürüttüğü çalışmaları hatırlatan Aykan, “Sansür ve ceza kâbusu üstümüze çökecek ama dün dediğimiz gibi biz gazeteciler yılmayacağız. Anayasal özgürlüklerimize aykırı hiçbir yasa ve yönetmelik bizi kamu yararı için doğruları söylemekten alı koyamaz. Sansüre, baskıya, hapislere ve cezalara boyun eğmeyeceğiz. Bu ağır sansür ve ceza yasasının TBMM’de kabul edilmesi maalesef ülkemizde yeni bir karanlık dönemin başlangıcıdır. Dezenformasyonu önleme bahanesiyle tüm topluma ve sosyal medyaya sansür getirecek bu yasa meclisten meslek kuruluşlarının itirazına rağmen noktasın değiştirilmeden geçirildi. İktidar milletvekilleri içine internette çalışan meslektaşlarımızın yararına olacak birkaç olumlu madde ekleyerek, en ağır basın ve ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirilecek bu yasaya imza attılar.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu yasaya karşı diğer basın meslek örgütleriyle birlikte mücadele etti. Türkiye genelinden gelen basın meslek örgütleri, cemiyetler, gazeteciler 2011 yılından bu yana en kalabalık mitingi Ankara Ulus Meydanında gerçekleştirdi. Basın İlan Kurumu Eylül ayını yerel gazete sahiplerini ikna edebilmek için bölge toplantıları düzenleyerek geçirdi. Ama bu ikna toplantıları yerel basının yasayı kabul etmesini sağlamadı şeklinde konuştu.

Gazeteci Aykan, “Kamuoyunda en çok tartışılan 29. Madde ise tüm çabalara karşın hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edildi. Madde Türk Ceza Kanunu’na yanlış bilgiyi kasten yayma gibi tanımı muğlak bir suç ekledi ve 3 ila 4 buçuk yıl hapis cezası getirdi. Ve maalesef hangi savcının nasıl uygulayacağını bilemeyeceğimiz bir hapis cezasıyla tüm toplum karşı karşıya kaldı. Yerel gazetelerin ana yaşam kaynağı olan resmi ilan gelirlerinin yüzde 75’i buharlaşacak, matbaalar çalışamaz hale gelecek, sosyal medya cendereye alınacak, anlık mesajlaşma uygulamaları hesap sahipleri ve görüşmelere ilişkin bilgileri Bilgi Teknolojileri Kurumuna verecek. Basın İlan Kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine hem para hem ceza veren bir kurum olarak büyük yetkilerle donatılacak. BİK aynı televizyon ve radyolar üzerinde kılıcını sallayan RTÜK gibi yazılı ve dijital medyanın eli kılıçlı polisi haline gelecek. Sansür yasasının ülkemiz tarihindeki en ağır basın ve ifade özgürlüğü ihlali olduğunu aylarca hem Meclis’te hem pek çok platformda defalarca vurguladık, dinlemediler ve teklif yasalaştı.

Anayasal özgürlüklerimize aykırı hiçbir yasa ve yönetmelik bizi kamu yararı için doğruları söylemekten alı koyamaz. Biz gazeteciler yine toplumumuzun iyiliği için kamu yararı için mesleğimizi aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yasa Türkiye’deki ifade özgürlüğü iklimini daraltacak, bunu biliyoruz. Bu nedenle bizler yılmayacağız, korkmayacağız, susmayacağız. Sansüre, baskıya, hapislere ve türlü cezalara boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.