SEDAŞ, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü Ziyaretlerle Kutladı

SEDAŞ’ın Bölge Müdürleri ve Bölge Yöneticileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında muhtar derneklerini yerinde ziyaret ederek, tebrik mesajlarını iletti. Bölgelerde yürütülen bakım, onarım, yenileme ve yatırım çalışmaları hakkında muhtarlara detaylı bilgi aktarıldı.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; “Muhtarlarımız daha güzel bir gelecek için ülkemize büyük emek harcıyor. Bulundukları bölgelerde önemli bir temsiliyet yürütüyor ve vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü vazifesi görüyor. Özverili çalışmalar yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Bölge Müdürleri ve Bölge Yöneticilerinin muhtarlara yaptığı kutlama ziyaretleri memnuniyetle karşılandı. Bölge muhtarları SEDAŞ’tan almış oldukları hizmetlerden de memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkürlerini iletti. Ziyaret fotoğrafları SEDAŞ’ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ayrıca bölgede görev yapan toplam 2 bin 125 muhtara, SMS gönderimi ile de kutlama mesajları iletildi.

2015 yılından itibaren hizmet veren özel muhtar VIP hattından erişim sağlayan muhtarlar, arama önceliklendirme teknolojisi ile müşteri temsilcilerine hızlıca bağlanıyor. Özel muhtar VIP hattı ile muhtarlar tarafından iletilen talep ve bildirimlerin çözümlenmesi sağlanarak, muhtar memnuniyetinin yükseltilmesi hedefleniyor.