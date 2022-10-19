SGK Bolu İl Müdürlüğü kayıt dışı istihdam ile mücadele ediyor

Haber: Süleyman Kurt

Kayıt dışı istihdam ile mücadele araçlarından biri olan denetim elemanlarının temel amacını belirten Taştan, işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, mevzuatın uygulanma aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmanın temel amaç olduğunu açıkladı. Hem çalışanları hem de işverenleri korumak, olası kayıpları önlemek için yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Taştan, kayıt dışı istihdamın hem işverene hem çalışana zarar verdiğini, 1 gün bile bildirilmediği tespit edildiğinde çok ağır sonuçlar doğabileceğinin de altını çizdi.

SOSYAL GÜVENLİK NEDEN ÖNEMLİ?

-Sigortalı çalışanların hem kendisi hem de aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanır,

-Sigortalı çalışanlar geçici veya sürekli iş görmezlik raporu olanlara çalışmadığı süre içerisinde ödeme alır,

-Sigortalı çalışanın vefatı durumunda yakınlarına ölüm geliri bağlanır,

-Sigortalı çalışan herhangi bir sebeple engel durumu söz konusu olursa malullük aylığına hak kazanır,

-Sigortalı çalışan şartları sağladığında, yaşamının sonuna dek yaşlılık aylığı almaya hak kazanır.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN ENGELLENMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kayıt dışı çalışan emeklilik, sağlık hizmetleri, malullük maaşı, kıdem tazminatı, yıllık izin, haftalık izin, doğum izni, işsizlik sigortası, ihbar ve kıdem tazminatı gibi haklardan mahrum kalır. Çalışanı kayıt dışı istihdam eden işverenler de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Çalışanı kayıt dışı istihdam eden işverenler, yapılacak denetim ve tespitler sonucu yüksek tutarda idari para cezalarına maruz kalırlar. Haksız rekabet oluşacağı için bozulan piyasa dengesinden olumsuz etkilenebilir. Devlete ve işçilere karşı ağır idari ve adli yaptırımlarla karşılaşırlar.

KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRMAK ÇOK RİSKLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, vatandaşlara hayatları boyunca belli bir asgari gelir düzeyi sağlamayı ve vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını ömür boyu gidermeyi hedef edinen çok önemli bir kurum olduğuna dikkat çeken SGK Bolu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, kurumun taşıdığı bu misyonların gerçekleştirilmesi noktasında kayıt dışı istihdamla her daim mücadele edeceklerini de ifade etti.