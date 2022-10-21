Sır dolu intihar

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Suit Otel’de sır dolu bir intihar girişimi yaşandı. Otelin müdürü olarak görev yapan 47 yaşındaki Çetin Özçevik, gece geç saatlerde kaldığı otelin çatı katına gelerek kapısını kilitledi. Uzun süre odadan çıkmayan Özçevik, çağrılara rağmen odaya kimseyi almadı.

Özçevik’in sabah saatlerinde kaldığı otelin çatı katındaki dairesinde, kendini iple tavana astığı belirlendi. Olay yerinde çok sayıda sigara izmariti bulunduğu tespit edildi.

Özçevik’in neden intihar ettiği savcılık ve polis tarafından incelemeye alınırken, olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme, ambulans ve cenaze aracı gönderildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, odadaki sigara izmaritlerini delil olarak emanete alırken, Özçevik’in neden intihar ettiği ise araştırılıyor.