Siyah çayın faydalarını bilerek tüketin

Sudan sonra en fazla tüketilen içecek olan çay, hastalıklara karşı birçok fayda barındırmasının yanında stresi düşürmeye yönelik insan üzerinde olumlu etkiler de gösteriyor. İşte çayın bilinmeyen faydaları;

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Çalışmalar, siyah çayın kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor Çay tüketiminin kalp hastalıkları riski üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 30 ile 79 yaş arasında bulunan yaklaşık 350 bin Çinli kadın ve erkek gözlemlenmiş. Yaklaşık 7 yıl sonra gelişmeleri inceleyen araştırmacılar, çay tüketiminin daha düşük kalp hastalığı riski ve kalp krizi gibi ciddi risklerin azalmasında etkili olduğu görüşmüş.

Bir başka çalışmada ise, günde ortalama 9 gram siyah çay tüketiminin trigliserit ve şeker seviyeleri dahil kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerini azalttığı bulunmuş. Genel olarak bakıldığında, sağlıklı bir diyetin parçası olarak siyah çay tüketmenin kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerini azalttığı ve antioksidan seviyelerini artırdığı sonucuna varılmış.

KANSERE KARŞI OLUMLU ETKİLERİ VAR

Siyah çay, bazı kanserlere karşı gösterdiği olumlu etkiler nedeniyle kanserle mücadele listelerinde de yerini almış vaziyette. Bir araştırmada göre, flavonoid bakımından zengin siyah çay tüketmenin prostat kanseri riski üzerindeki etkileri incelenmiş ve 58 binden fazla erkeği takip ederek siyah çay tüketiminin daha düşük prostat kanseri riski ile ilişkili olduğu bulunmuş. Bir diğer çalışmada da siyah çayın, yumurtalık kanseri hücrelerinin büyümesini durdurabilecek güçlü yeteneklere sahip olduğu görülmüş.

DİYABET RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI

Yine Dünya genelinde yaygınlığı olan diyabet hastalığı için yapılan araştırmada, çay tüketiminin tip 2 diyabetin gelişimi yönündeki etkileri incelendi. 40 bin katılımcı üzerinde ortalama 10 yıllık bir takiple yapılan çalışmada, 918 hastanın tip 2 diyabet geliştirdiği bulundu. Araştırmaya göre günde en az üç fincan çay içmenin, tip 2 diyabet riskini yaklaşık yüzde 40 oranında azalttığı belirlendi.

FELCE KARŞI KORUYABİLİR

Araştırmalar, günlük siyah çay tüketiminin inmeyi önleyebileceği yönünde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Çalışmada, günde en az üç fincan çay içen kişilerin daha az içenlere göre yüzde 21 daha düşük felç riskine sahip olduğu bulundu.

MİDE RAHATSIZLIKLARINI HAFİFLETİR

Mide rahatsızlığı veya ishal şikayetleri olanlar için de faydalı olan siyah çay, mide iltihabını azaltmaya ve ishali durdurmaya yardımcı olabilecek bağırsak yolu üzerinde yatıştırıcı bir etki gösteriyor. Araştırmalar ayrıca, 2-12 yaş arasındaki bakteriyel olmayan ishali olan çocuklarda siyah çay tabletlerinin bakteriyel olmayan ishali tedavi etmek için güvenli olduğunu gösteriyor.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞE SAHİP

Siyah çayın, sunduğu lezzetin ötesinde aynı zamanda güçlü antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip bir içecek olduğu da yapılan çalışmalarla ortaya koyuldu. Araştırmalar, siyah çayın belirli bakteri türlerini engelleyerek ülserler de dahil olmak üzere çeşitli sindirim sorunlarını önlediğini de gösteriyor.

STRESİ AZALTIYOR

Siyah çayın en bilindik faydalarından biri de stres hormonlarını azaltarak rahatlatıcı bir özelliğe sahip olması. Stres giderici bir içecek olan siyah çay kortizol gibi stres hormonlarını baskılayarak günlük stresin daha iyi yönetilmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.