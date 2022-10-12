Sokağın sesi, ‘Geçinemiyoruz’

Haber: Ceylan Beykoz

Ülke genelinde yaşanan maddi sıkıntılar ve fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle, özellikle asgari ücret ve altında çalışan düşük gelirli vatandaşlar darboğaza girdi. Mevcut ekonomik şartlar sebebiyle evini geçindirmekte zorlanan vatandaşlar, Gündem TV mikrofonuna ekonomiden dert yandı.

KAZANCIMIZ AKARYAKITA GİDİYOR

Sudan şekere, elektrikten benzine kadar yapılan zamlar hakkında konuşan vatandaşların kimi, doktorun yazdığı ilaçları fiyatından dolayı alamadığını kimi de kazandığı paranın benzin masraflarına yetmediğini söyledi. Sürekli olarak artan akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen taksiciler ise kazandıkları paranın akaryakıt harcamalarına gittiğini belirtti.

2023’Ü BEKLİYORUZ

Öte yandan, ülke genelinde hakim olan ekonomik dengesizlikten hemen her vatandaşın olumsuz etkilendiği ortamda; vatandaşların bir kısmı, hükümetin ekonomi politikalarını kötü yönettiğini ileri sürerek eleştiride bulunurken bir kısmı ise sabrederek 2023 yılını beklediklerini ifade etti.

HER ZAMAN 100 LİRALIK ALIYORUZ

Akaryakıt fiyatları hakkında konuşan vatandaşlardan bazıları her zaman 50 TL’lik veya 100 TL’lik yakıt aldıklarını ve kendileri için değişen bir şey olmadığını söyledi. Fakat akaryakıtta, üst üste gelen zamlar aynı oranda artmaya devam ederse vatandaşın aynı paraya daha ne kadar süre benzin alabileceği ise merak konusu.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022, 00:30