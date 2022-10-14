Sokak Röportajı: Erdoğan mı, Yavaş mı?

Haber: Süleyman Kurt

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilecek isimler arasında tercihlerini merak ettiğimiz Bolulu vatandaşların büyük çoğunluğu, seçim ikinci tura kaldığında Recep Tayyip Erdoğan yerine Mansur Yavaş ismini tercih etti. Baz vatandaşlar, 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın değişmesini düşünürken, bazı vatandaşlar dış güçlerin Erdoğan’a komplo kurduğunu, dolayısıyla Erdoğan’ı destekleyeceklerini ifade etti. 35 kişiye sorduğumuz, “2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim ikinci tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı yoksa Mansur Yavaş’a mı oy verirdiniz?” sorusuna cevap veren vatandaşların 7’si Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih ederken 28’i Mansur Yavaş’ı tercih etti. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde seçmen sayısı 113.924 olan Bolu’nun, 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi tercih edeceği ise merak konusu oldu.