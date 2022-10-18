Sokak Röportajı: Estetik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Herkes tarafından beğenilmek mi yoksa sizi benzersiz kılan kusurlarınızla yaşamak mı? Çoğu insan, yaşadığı estetik kaygısı nedeniyle estetik operasyon geçirmeyi zorunluluk olarak görüyor. Biz de Gündem TV olarak Bolulu vatandaşlara, estetiğe bakış açılarını ve estetik olmak isteyip istemediklerini sorduk.

Sokak Röportajı: Estetik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Haber: Süleyman Kurt

Burun estetiği, göğüs büyütme, dudak dolgusu gibi prosedürler popüler olmaya devam etse de uzmanlar, insanlar daha orantılı ve daha doğal tasarımlar hedefledikleri belirtiyor.

BOLULU VATANDAŞLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Sorularımızı yönelttiğimiz vatandaşların çoğu doğallıktan yana. Estetik operasyonların mevcut doğal güzelliği heba ettiğini vurgulayan vatandaşlar çoğunlukta ancak bazı vatandaşlar, ekonomik olarak imkan varsa yaptırmayı tercih edeceklerini belirtiyor. Öte yandan bazı vatandaşlar, daha estetik bir görünüm elde etmek adına estetik operasyonu tercih edebileceklerini ifade ediyor.

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