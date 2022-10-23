Sonbaharda Bolu’da renk cümbüşü yaşanıyor

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehre yakınlığıyla adeta cazibe merkezi haline gelen Bolu, yılın dört mevsimi doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde bulunan ormanlarda, sonbaharın gelmesiyle yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonları hakim oldu. Bazı yaprakların sararıp dökülmesiyle güzel manzaralar ortaya çıktı.

Sürücülerin zorlu kış şartlarında kullanmak istemedikleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini çevreleyen ormanlar sonbaharda bütün renklerini içinde barındırdığı ağaçlarla sürücülere seyir zevki yaşatıyor. Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni kullanan sürücüler de sonbaharın eşsiz güzelliklerini görme imkanı buluyor. Hazan renklerine bürünen ağaçlar, seyahat edenlere görsel şölen sunuyor.