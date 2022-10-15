Spor camiasından Denizlispor’a geçmiş olsun mesajı

Deplasmanda karşılaştığı Boluspor maçı sonrası kente dönüş yapmak için yola çıkan Denizlispor’un ikinci aracı, Afyonkarahisar’da kontrolden çıkması sonucu kayarak yan yattı. İçinde genç sporcu ve personellerin bulunduğu minibüsteki yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu A. Denizlispor için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF’den yapılan açıklamada, “Boluspor deplasmanı dönüşü kafilesinde aralarında altyapı futbolcularının da bulunduğu ve takım çalışanlarının yer aldığı minibüsü kaza yapan Altaş Denizlispor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz” denildi.

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile bir çok kulüp sosyal medyadan mesaj yayımlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.