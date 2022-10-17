Sürdürülebilir bir yaşama ilham vermek

Arçelik’in kurum genelinde paylaşılan ortak amacını, değerlerini ve liderlik davranış modelini belirlemek üzere, tüm dünyadan çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği “kültür çalışması”, çalışanların şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu en önemli değerlerden biri olarak gördüğünü ortaya koydu. Kültür çalışması kapsamında anket sonuçları, odak grup ve yansıma gruplarının paylaşımları ile yeniden şekillenen şirket kültürünün lansmanı “Her Evde Sürdürülebilir Bir Yaşama İlham Ver” mottosuyla 11-12 Ekim tarihlerinde yapıldı. 52 ülkeden Arçelik çalışanları 24 saat süren global kültür etkinliğinde bir araya geldi.

Arçelik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Toygan Pulat “Sahip olduğumuz değerleri çalışanlarımızla beraber yüceltmek üzere yeni bir yolculuğa çıktık. İş arkadaşlarımızla birlikte şekillendirdiğimiz şirket kültürümüzün, bizi aynı amaç etrafında birleştirmenin ötesinde iş hayatının değişen dinamiklerine karşı dayanıklılığımızı daha da artıracağına inanıyoruz” dedi.

Arçelik Kurumsal İletişim Kıdemli Direktörü Zeynep Özbil ise sürdürülebilirliğin uzun zamandır şirketin faaliyetlerinin merkezinde yer aldığına dikkat çekerek: “Sürdürülebilirliğin çalışanlarımız tarafından da büyük bir tutkuyla sahiplenildiğini, sürdürülebilir bir geleceğe, sadece şirketlerinde değil hayatlarının her alanında katkı sağlamak istediklerini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine koyan Arçelik, yeni kültür kodunu; amacını, değerlerini ve davranış modelini 11 Ekim’de, tüm dünyadaki merkez ofislerinin katılımıyla 24 saat süren bir etkinlikle kutladı.

“Her Evde Sürdürülebilir Bir Yaşama İlham Ver” mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikle, Arçelik çalışanları, düzenlenen ideathon ile, sürdürülebilirliği hayatın her alanına taşıyacak proje ve fikirler üzerinde tartıştı. 160’tan fazla kişinin katılımıyla bir açık forum formatında 3 oturumda gerçekleştirilen etkinlikte Arçelik çalışanlarının oylarıyla en iyi 12 proje belirlendi. Arçelik’in farklı departman üyelerinden oluşan jüri ise bu projeler içinden uygulanabilecek en iyi 3 projeyi seçti.

İlham verici konuşma ve sohbetlerin yapıldığı etkinlik, Arçelik’in İstanbul’daki merkezinden başlayarak, tüm dünyadaki genel merkezlerinin katılımıyla 24 saat boyunca canlı olarak devam etti. Arçelik çalışanlarının, sürdürülebilir bir dünyaya, hayatlarının her alanında katkıda bulunma istediğinden yola çıkarak düzenlenen “plogging – çöp toplama” etkinliğine de Türkiye’nin yanı sıra, 23 ülkeden Arçelik çalışanları katıldı.

Bu yılın başında Arçelik’in geleceği olarak gördüğü ve “FutureZone” adını verdiği yeni bir kültür yolculuğu başlatan Arçelik, çalışanlarını şirketi bu geleceğe taşıyacak birer “GameChangers-Oyun Kurucu” olarak adlandırıyor ve değişimin öncüleri olarak görüyor. “FutureZone” yolculuğunun ilk adımlarından biri de Arçelik’in tüm dünyadaki çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği kültür çalışması oldu. Arçelik’in yeni kültür yolculuğu, ortak amaç, değerler ve liderlik davranış modeli; kültür çalışmasının sonuçları ile şekillendi.

Toygan Pulat: Global işgücümüzün farklılıklarından, çeşitliliğinden beslendiğimiz, herkesin kendi özgün benliğini ortaya koyabildiği bir çalışma ortaya yaratmak amacıyla bir kültür hareketi başlattık

Global Kültür etkinliğinde konuşan Arçelik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Toygan Pulat, günümüz iş dünyasında insan kaynakları trendleri ile çalışan beklentilerinin her zamankinden daha hızlı bir şekilde değiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bugün Arçelik’in değerlerini, liderlik davranış modelini, amaç ve vizyonunu dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızla birlikte kutluyoruz. Arçelik, köklü bir geçmişe ve güçlü bir şirket kültürüne sahip. Global işgücümüzün farklılıklarından beslendiğimiz, herkesin kendi özgün benliğini ortaya koyabildiği ve anlam bulduğu bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla bir kültür hareketi başlattık. Arçelik’i tek bir amaçta kenetlemek, bizi biz yapan değerlerin altını çizmek ve çalışanlarımıza ideal bir çalışma iklimi sunmak üzere, tüm çalışanlarımızın görüşlerini alarak kapsamlı bir kültür çalışması gerçekleştirdik. Çalışanlarımızı oyunun kuralını değiştirecek, geleceği şekillendirecek birer “gamechanger” olarak görüyoruz. Her birinin Arçelik’in geleceğinin şekillenmesine liderlik ederek, sorumluluk üstlendiğini görmekten gurur duyuyorum.”

Zeynep Özbil: Sürdürülebilirliğin tüm çalışanlarımız için bir tutkuya dönüştüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz

Arçelik Kurumsal İletişim Kıdemli Direktörü Zeynep Özbil ise konuşmasında kültür çalışmasının sonuçlarına değinerek şunları söyledi: “Çalışma arkadaşlarımızın iç görüleri şirket kültürümüzün dört temel değerden güç aldığını ortaya koyuyor: Çevreye ve topluma verdiğimiz önem, birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgi, birlikte büyümek için tutkumuz ve sonunda kazanmanın gururunu paylaşmak. Sürdürülebilirlik, Arçelik Global için uzun zamandır büyük fark yaratan bir iş modeli oldu. Bunun Arçelik çalışanları için de ortak bir motivasyon haline geldiğini gördük. Bireysel çabalarıyla sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefleyen çalışma arkadaşlarımızın bu amaçlarını şirket içinde ve dışında kolaylaştırmak ve desteklemekten mutluluk duyuyoruz. ‘Her evde sürdürülebilir yaşamlara ilham verin’ girişiminin, tam da bunu sağlayacağını düşünüyoruz.”