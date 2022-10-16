Sürücü son anda kurtuldu

Yeniçağa ilçesi D-100 Karayolu üzerinde işlenmiş tavuk yüklü TIR cayır cayır yandı. Alevler ve yoğun duman işlenmiş tavukların bulunduğu frigorifik dorseye de sıçrayınca, tavuklarda bozuldu. Sürücü son anda araçtan atlayarak alevler içerisinde kalmaktan kurtuldu.

Sürücü son anda kurtuldu

İşlenmiş tavuk yüklü TIR yangına saat 15.00 sıralarında   Bolu-Yeniçağa 46’ıncı kilometre Köroğlu rampasında meydana geldi. 68 ACR 088 plakalı TIR’ın sürücüsü Ökkeş Karabacak, Beypiliç’ten aldığı işlenmiş tavuklarla Ankara istikametine doğru yola çıktı.

Köroğlu rampasına gelindiğinde TIR’ın motor kısmından alevler ve yoğun duman çıkmaya başlayınca, sürücü alevlerinden arasından kapıyı açarak kendisini son anda dışarıya atmayı başardı. Yangından dolayı TIR’ın pupa kısma tamamen yanarken, frigorifik kısmında bulunan işlenmiş tavuklar ise yüksek ısıdan dolayı bozuldu. Hem araçta hem de işlenmiş tavuklar açısından büyük miktarda zarar meydana geldi.

Olaya hemen Yeniçağa Belediye ekipleri ile Bölge Trafik ekipleri müdahalede bulundu. Sürücüler itfaiyenin çalışması için kısa süreli beklemenin ardından trafik ekiplerinin yoğun çalışmasıyla trafik akışı sağlanarak, sürücülere yol verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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