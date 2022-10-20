Tanju Özcan AK Parti’den teklif almış

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son günlerde yaşanan eski adliye binasının tahsisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden geçici ihraç edilmesi konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

BENİM İLKELERİM VAR

Partisinden ihraç öncesi ve sonrası süreç içinde birçok partiden davetler geldiğini belirten Özcan, “Her partiye saygı duyuyorum. Şu anda aralarında AK Parti’nin de bulunduğu hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından itibaren davet aldım. Ama en başından beri söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi benim yuvam. Ben buradan ayrılmak, bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim.”

BENİ PARTİSİNDE GÖRMEK İSTEYEN HERKESE SAYGI DUYUYORUM

“Zafer Partisi seçmenine saygı duyuyorum. Beni partisinde görmek isteyen AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine saygı duyuyorum. Her partinin seçmenine saygı duyuyorum. Demek ki beni önemli görüyorlar, herkes davet ediyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama şunu söylüyorum; Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Davet etmeyen kalmadı, hiçbirine evet diyecek değilim.”

BEN NE ÇELEBİYİM NE DE AYDIN’IM

“Ben ne bir Mehmet Ali Çelebi’yim, ne de Arzu Aydın’ım. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Dolayısıyla tekliflere kapalıyım. Süremin dolmasını bekliyorum. Bu partinin içinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

ARZU AYDIN’A TEPKİ GÖSTERDİ

Eski adliye binası hakkında açıklamalarına devam eden Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği CHP zihniyetinin CHP’de kalmadığını ama AK Parti içerisinde, bu her işi bozma zihniyetinin oluşmaya başladığını belirterek, “2 yıl bakanlığa verilen geçici tahsis süresinin dolmasını bekledik. Geçici tahsisi 21 Eylül 2021 tarihinde feshettik ve derhal iki ay içinde işlemlere başladık. 11 Ocak 2022 tarihinde ihaleye çıktık. Tamamının projeleri çizildi. Bunun için de 785 bin TL para ödedik. Biz ihale hazırlığı yaparken maalesef CHP zihniyetli sayın vekil 2021’in Kasım ayından itibaren çalışmalara başlamış” şeklinde Milletvekili Arzu Aydın’a tepki gösterdi.

AYDIN İCRAATLARIMA ENGEL OLUYOR

Tanju Özcan konuşmasında, Arzu Aydın’ın Bolu Belediyesi’nin icraatlarına engel olduğunu ileri sürerek “Seçim sonuçlarını bir türlü hazmedemedi. Gerçek AK Partililer hazmetti, ‘milletin iradesine saygı duyuyoruz’ dedi. Çakma AK Partili, ithal AK Partili, bunu bir türlü hazmedemedi.”

“Zaten hazmetmesine de gerek kalmayacak. Şurada 7-8 ay sonra seçim var. Ben Ak Parti’nin onu bir daha aday falan göstereceğine de inanmıyorum. Gösterirse de sonuçlarına katlanır, siyaseten. Benim geçici ihraç edildiğim partiye de dönmeye kalkabilir. Buradan CHP yöneticilerini de uyarıyorum, gelirse almayın” şeklinde konuştu.