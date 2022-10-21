Taşkesti’de iğrenç olay beldeyi ayağa kaldırdı

Bolu’ya bağlı Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesi’nde meydana gelen olayda; 14 yaşındaki lise öğrencisi, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde küçük kızın hamile olduğu ortaya çıkınca durum Jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarları değerlendiren Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken küçük kızın devlet koruması altına alındığı belirtildi.

Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belde de orman muhafaza memuru olarak görev yapan bir kişinin tecavüz zanlısı olarak gözaltına alınarak Bolu’ya getirildiği öğrenildi.