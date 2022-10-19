TEMA herkesi Gölköy’e davet etti

Konuya ilişkin vakıftan yapılan açıklamada, “Tema Vakfı Bolu İl Temsilciliği'nin organize ettiği Meşe Palamudu Toplama Etkinliğine davetlisiniz. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendiniz ve çocuklarınızın geleceği için atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir. Yaşamın devam etmesi için gerekli olan oksijenin büyük bir bölümünü ormanlar sağlar. Yapılan araştırmalara göre yetişkin bir çam ağacı, 40 kişinin bir saatte havaya verdiği karbondioksiti 1 saatte oksijene dönüştürür. 1 hektar çam ormanı yılda 30 ton oksijen üretir. Topladığımız palamutlar toprakla buluşarak, doğaya can olacak. Siz de bu sayede ülkemizin yeşillenmesine, ormanlaşmasına, erozyonla ve kuraklıkla mücadeleye katkıda bulunabilirsiniz. Tarih: 22.10.2022 Cumartesi. Saat: 13.00-15.00 arası Yer: Gölköy” denildi.