Tepkiler üzerine biraz daha anlayış talep etti

Haber: C. Kutay Aykan

13 Ekim Ulusarası AFET Risklerinin Azaltılması Günü etkinliklerine katılan Vali Kılıç, Bolu’nun bir deprem riskinde olduğunu ve bazı okullarda da bu nedenle yıkım çalışması ile güçlendirme çalışmalarının istem dışı gecikmeye neden olduğunu, bu nedenle biraz daha sabırlı olunmasını istedi.

Vali Kılıç, konuşmasında şunları söyledi; “Sevgili öğrenciler, öğretmenler, bugün afetler konusunda ilimizdeki afet bilincini artırma kapsamında güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bizim geleceğimizin teminatı olan çocukların ne kadar afet bilinci, afete hazırlıklı olması anlamında onları ne kadar bilgilendirirsek bu bizim için en büyük kazanç olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ilimiz gerçekten afet Türkiye daha doğrusu ve dünya son iklim değişikliği ile beraber artık afet kaçınılmaz. Her gün karşılaşılabilecek dünyada bir durum haline geldi. Benimde göreve başladığımdan beridir ilimizde çok büyük çaplı olmasa bile afetin değişik türlerini gördük. Orman yangınından tutun selden, küçük çaplıda olsa deprem olmak üzere. Kışında çok etkili, şiddetli bir kış olmuştu. Bununda etkileriyle beraber afetin değişik türlerinde değişik vesileyle değişik zamanlarda karşılaştık afetlerle. Dünyada her geçen gün afet oluyor. Özellikle iklim değişiklikleriyle beraber seller her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bizim afetten korunmamız, bu bilinci ve eğitimi vermemiz son derece önemli. Bolumuzda da değişik zamanlarda biliyorsunuz başta deprem olmak üzere üzücü olaylar meydana gelmişti. Bizim tarımsal ürünlerimizde artık aşırı yağışlardan, doludan dolayı olumsuz şekilde etkileniyor.”

TATBİKATLAR YAPACAĞIZ

“Göründüğü üzere bizim bütün bunlardan hazır bir şekilde yaşamamız ve afete hazır bir şekilde bulunmamız son derece önemli. Çocuklarımızı başta olmak üzere bu konuda hep beraber yetiştireceğiz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendimizin talimatıyla bu yıl biliyorsunuz afetler yılı, tatbikatlar dolayısıyla afet tatbikat yılı olarak tespit edildi. Bu kapsamda bizlerde değişik zamanlarda bu tatbikatları yapacağız. Önümüzdeki süreçte de yine tatbikatlarımız olacak. Bunları biz önemsiyoruz. Afete hazırlıklı olmamız anlamında son derece önemli. Biliyorsunuz deprem içinde de deprem değil de bina insanı öldürür. Dolayısıyla bizim en başta yapacağımız şeyler şehirleri, yaşam yerlerini inşa ederken depreme, afetlere dayanıklı şekilde bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buradaki bizim çocuklarımız büyüdükleri zaman mühendis, mimar olacaklardır. Ben inanıyorum ki onlar bu bilinci aldıktan sonra yapacakları binalarda en başta dikkat edecekleri konu afet durumunda bu bina, yapacağımız inşaat nasıl bir şekle bürün, onun için bunun tedbirlerini biz nasıl alalım konusunda düşüneceklerdir.”

VELİLERİN HAKLI SERZENİŞLERİ VAR

“Onun için bu eğitimi biz çok önemsiyoruz. Bolu’ya özel bizlerde afet risklerini azaltma planı çalışmaları yapıyoruz. Planımız hazırlandı. Müdürümüzde onunla ilgili olarak bahsetti. Bu kapsamda da çalışmaları sürdüreceğiz. Ne yapıyoruz? Mesela okulları güçlendirme projesi. Velilerimizden haklı serzenişler geliyor. Okullarımız niye daha önce güçlendirilmedi, niye eğitime tam hazır olmadı. Biz bunlarla ilgili olarak bu afetin farkına vardığımız için biz bu okulları güçlendirmeye çalışıyoruz. Zamanlama açısında bir inşaata başlandığı zaman özellikle güçlendirme ve onarımda farklı durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ama süratli bir şekilde bunlar önümüzdeki kısa süre içerisinde hepsi bitmiş olacak. Çocuklarımızın ve Bolulu hemşerilerimizin hizmetine tekrar açılmış olacak. Ama bunu biz yaparken hiçbir zaman çocuklarımızı okuldan eğitimden geri kalmaması için milli müdürlüğümüz her türlü tedbirleri aldı. Çok şükür öğretmenlerimiz var, yeterli dersliğimiz, okulumuz var. Her türlü imkanımız var. Bunu biz çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize bu imkânları seferber ettik. Ama biraz daha anlayış bekliyoruz. Az kaldı.”

DEPREME DAYANIKLI OKULLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZA KALACAK

“İnşallah bitince daha sağlıklı, depremlere afetlere dayanıklı okullarda çocuklarımız kalacak. En ufak bir depremde afetlerde bir çocuğumuzun, bir vatandaşımızın burnunun da kanamasını biz istemiyoruz. Onun için bu tedbirler alınıyor, çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa sürede neticelenecek. Bu tür onarımların, çalışmaların yapılması son derece önemli. Bundan bahsettim. Bunları biz sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte Bolu afete daha hazır bir durumda olacaktır. Ben buna inanıyorum. Hep beraber yerel yönetimleriyle, milli eğitimiyle bütün kurumlarıyla, jandarmasıyla, emniyetiyle biz çalışma içerisinde olacağız. Bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu çalışmaların hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. Bu noktada emeği geçen milli eğitim müdürlüğümüze, AFAD’a, yerel belediyemize ve diğer ilgilileri de kutluyorum, tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum.”