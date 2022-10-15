Traktörün altında kalan kalana

İlimiz kırsalında odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 15.45 sıralarında merkeze bağlı Rüzgarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda topladığı odunları traktörün römorkuna yerleştirdikten sonra evine dönen İsmail Erdoğan’ın kullandığı traktör, yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü İsmail Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İsmail Erdoğan’ın kaza geçirdiğini duyan yakınları olay yerinde hayatını kaybettiğini öğrendiklerinde gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlimiz genelinde bu yıl meydana gelen tek taraflı traktör kazalarında toplam can kaybı 9 oldu. Her yıl birçok kişiyi kurban verdiğimiz kullanım hatalarından kaynaklanan tek taraflı traktör kazalarındaki artış, traktör ehliyetinin B sınıfı araç ehliyetinden ayrılması konusunu tartışmaya açtı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022, 01:00